نجم المحلة يحسم الجدل حول مفاوضات الاهلي والزمالك لضمه





وأكد الشيخ في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " على عدم وجود اي مفاوضات من قبل أي نادي في الدوري المصري لضمه مشددا على انه حاليا يركز مع فريقه و يرغب في تحقيق مزيد من الانتصارات مع غزل المحلة.





وأضاف الشيخ ان خالد عيد المدير الفني للفريق هو كلمه السر وراء اداء الفريق الرائع، منوها إلى أن الجميع توقع ان يهبط الفريق في نهاية الموسم ولكن الفريق فاجا الجميع وقدم اداء رائع و فاز امام الزمالك.





وتابع ان خالد عيد طالب اللاعبين بضرورة تقديم اداء جيد عقب مباراة الزمالك وألا يصيبهم الفوز بالغرور، مشددا على ان خالد عيد لديه ثقه كبيرة في اللاعبين وهو ما وضح على اداء اللاعبين في المباريات.





واضاف ان الفريق اصبح لديه طموح اكبر ويسعى للتواجد في مركز بين فرق الدوري المصري.

كشف أحمد الشيخ نجم فريق غزل المحلة حقيقة مفاوضات الاهلي والزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبله عقب تالقه اللافت للنظر مع فريقه في الموسم الحالي.