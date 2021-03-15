النواب يوافق على منحة توسعة ترام إسكندرية وسكة حديد أبو قير والخط الثاني لمترو القاهرة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن النقل الحضاري للبنية التحتية بمصر وذلك بقيمة مليارين ومائتين وستة وخمسين مليون يورو.



