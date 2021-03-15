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برلمان

النواب يوافق على منحة توسعة ترام إسكندرية وسكة حديد أبو قير والخط الثاني لمترو القاهرة

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن النقل الحضاري للبنية التحتية بمصر وذلك بقيمة مليارين ومائتين وستة وخمسين مليون يورو.

ويهدف الاتفاق إلى إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم،وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالاسكندرية وتحويلة إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم،وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم وتجديد العربات الخاصة به.
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