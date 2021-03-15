رشوان توفيق يكشف أسرارا جديدة عن حياته الشخصية.. فيديو

قال الفنان رشوان توفيق، إن والدته كانت من أولياء الله ولا تنام الليل وعاشقة للصلاة، كما كان يتبارك بها الجيران، بينما والده كان يحب الفن والفنانين، لافتا إلى أن زوجته كانت متدينة وكتبت على نفسها الكفاح معه.





وأضاف الفنان رشوان توفيق، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن زوجته كانت دائما تسعى لتخفيف آلامه وتعمل من أجل الوصول لراحته.





وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه طوال فترة حياتهما سويا كان يكثر من كلمة أحبك، ولكنها نادرا ما كانت تنطق بها لفظيا ولكنها كانت تسعى لتحقيقها عن طريق تصرفاتها ووقوفها بجانبه.





وتابع الفنان رشوان توفيق، أن فضل الله كان كبيرا ونعمه كانت أكثر ، ولم يحوجنا إلى اي مخلوق على وجه الأرض ، منوها إلى أن الفنانة سميحة أيوب قالت: "إن أميمة مراتى ربنا رزقها بيه لأنى أ خلصت لها وعمرى ما خنتها أو بصيت لغيرها".



