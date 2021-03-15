ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشوان توفيق يكشف أسرارا جديدة عن حياته الشخصية.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:28 م
رشوان توفيق
رشوان توفيق
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الفنان رشوان توفيق، إن والدته كانت من أولياء الله ولا تنام الليل وعاشقة للصلاة، كما كان يتبارك بها الجيران، بينما والده كان يحب الفن والفنانين، لافتا إلى أن زوجته كانت متدينة وكتبت على نفسها الكفاح معه.

وأضاف الفنان رشوان توفيق، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن زوجته كانت دائما تسعى لتخفيف آلامه وتعمل من أجل الوصول لراحته.

وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه طوال فترة حياتهما سويا كان يكثر من كلمة أحبك، ولكنها نادرا ما كانت تنطق بها لفظيا ولكنها كانت تسعى لتحقيقها عن طريق تصرفاتها ووقوفها بجانبه.

وتابع  الفنان رشوان توفيق، أن فضل الله كان كبيرا ونعمه كانت أكثر، ولم يحوجنا إلى اي مخلوق على وجه الأرض، منوها إلى أن الفنانة سميحة أيوب قالت: "إن أميمة مراتى ربنا رزقها بيه لأنى أخلصت لها وعمرى ما خنتها أو بصيت لغيرها".

وأكد الفنان رشوان توفيق، أن أحمد توفيق وعبد الرحمن أبو زهرة وعزت العلايلى أخواته فى الله التى لم تلده أمه، وخالد النبوي ممثل عظيم وعلى خلق وابنى الصغير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

أسرة الراحل عزت العلايلي تتلقى واجب العزاء في المقابر

جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"

قبل رحيله بساعات .. رشوان توفيق يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع عزت العلايلى

رشوان توفيق لـ صدى البلد: لن أنسى وقفة عزت العلايلي بعد رحيل زوجتي وابني

رشوان توفيق عن زوجته "شالتني فى السراء والضراء وبعمل كل اللي بتقوله"

ترشيحاتنا

وصول مرتضى منصور لمجلس الدولة لحضور جلسة الحكم على حل مجلس الزمالك

الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ «كاف» على حضور الجماهير مباراة فيتا كلوب

وداعًا للميكروبليدنج .. حيلة بسيطة لتكثيف الحواجب في المنزل

بعد رفض الطعن.. حالة واحدة تعيد مرتضى منصور من جديد لرئاسة الزمالك

أصحاب الهمم.. الخطيب يستجيب لـ عمر أيمن وأحمد مصطفى ويستقبلهما في الأهلي

ثلاثي الفريق جاهز طبيا.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأسنان والنظر والشعر.. 8 أطعمة صحية يجب تقديمها للكلاب

أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون

أبرزها الإصابة بالعقم .. خرافات حول لقاحات كورونا