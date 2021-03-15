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مرأة

عادات صحية وضارة أثناء فترة الحيض .. اعرفيها فورا

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:01 م
عادات صحية وضارة
عادات صحية وضارة أثناء فترة الحيض
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حياة عبد العزيز
أجسام النساء أثناء الحيض حساسة بشكل كبير، وبعض العادات التي يلتزمن بها خلال تلك الفترة ليست صحية، وسيكون من الأفضل التخلص ببساطة من العادات الخاطئة.

ونستعرض العادات التي يجب الابتعاد عنها أو الالتزام بها خلال التقرير التالي وفقا لموقع "magazin".

1- استخدمي السدادات القطنية والفوط التي تحتوي على القطن المبيض أو الحرير الصناعي

معظم الفوط والسدادات القطنية مصنوعة من الحرير الصناعي، أي الحرير الصناعي الذي يشبه البوليستر والقطن المبيض، وقد تحتوي هذه الضمادات على آثار مبيدات الآفات والمبيضات والديوكسينات والتركيبات الاصطناعية السامة التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الخصوبة وتكوين الغدد الصماء.

مع الاستخدام طويل الأمد لهذه السدادات القطنية والفوط، يمكن أن تعرض صحتك للخطر، لذلك هناك خيار أفضل وهو استخدام الفوط والسدادات القطنية العضوية غير المبيضة.

2- قومي بتغيير السدادات القطنية أو الفوط بشكل غير كافٍ

كلما طالت مدة ارتداء السدادة القطنية أو الفوط، تتراكم البكتيريا، التي تسبب متلازمة الصدمة التسممية، لذلك يوصى بتغيير الفوطة الصحية والسدادة القطنية كل أربع إلى ثماني ساعات.

3- استخدام المنتجات العطرية

لا أحد يريد أن يشم رائحة كريهة، لكن استخدام المنتجات التي تحتوي على عطور صناعية ليس فكرة جيدة أثناء الحيض، يمكن أن تهيج هذه المنتجات الجسم، وتؤدي إلى عدوى بكتيرية وفطرية، كما أنها مليئة بالمواد الكيميائية الاصطناعية مثل الفثالات والبارابين، هذا هو السبب في أنه من الأفضل تجنب الفوط الصحية والسدادات القطنية والحمامات ذات الروائح الاصطناعية أثناء الحيض.

من الصعب النوم مع التقلصات والأرق والأرق الناجم عن الهرمونات، ولكن هناك حاجة ماسة إلى النوم الجيد من سبع إلى تسع ساعات في اليوم فقط عندما تكونين في فترة الحيض.

4- ممارسة الرياضة

بالرغم من أنها وسيلة رائعة للتخلص من التوتر والسموم، فإن التمارين الرياضية تساعد أيضًا في تخفيف التقلصات وتحسين نوعية النوم، حتى عندما تكونين في فترة الحيض، يوصى بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

تساعد الأنشطة البسيطة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة على تقليل شدة تقلصات الدورة الشهرية.
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