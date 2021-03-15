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أخبار البلد

تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية ومصر في مجال الرفاهية الاجتماعية

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:30 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
بحث هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية، خلال لقائه اليوم مع  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي سبل توسيع التعاون بين البلدين في مجال الرفاهية الاجتماعية، وتشجيع الصناعة اليدوية في مصر، ودفع إبرام اتفاقية تعاون ثنائية في مجال التأمينات الاجتماعية.  

وقال السفير هونج أن حكومته قررت تقديم مساعدة لمشروع تصاميم ديزاين هب(Tasameem Design Hub) من خلال شراء المعدات الضرورية بقيمة حوالي 200 ألف دولار أمريكي، والتي قد قامت الوزيرة القباج بطلبها في عام 2019. وعبر السفير عن أمله في أن يساهم هذا الدعم الكوري في توظيف الشباب والنساء والعاملين في مجال الصناعات اليدوية وخلق فرص عمل لهم.

وتخطط الحكومة المصرية لإنشاء مراكز تصميم بالتعاون مع الجامعات المصرية في القاهرة ومنطقة الدلتا وصعيد مصر لتدريب الشباب والنساء وتمكينهم. 

وأشاد السفير هونج بجهود الحكومة المصرية لتعزيز الرفاهية في البلاد ولا سيما مبادرة حياة كريمة، متوقعًا أن يتوسع التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بالخبرات المتقدمة لكوريا الجنوبية في مجال الرفاهية الاجتماعية، ومن بينها الخدمات الطبية وأنظمة المعاشات.
 
ومن ناحيتها، أعربت الوزيرة  القباج عن رغبة الحكومة المصرية في استمرار التباحث مع الجانب الكوري لتعزيز الرفاهية الاجتماعية للمجتمع المصري، والتي تشكل أولوية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكد السفير هونج أن مصر دولة جذابة للتعاون بالنسبة للشركات الكورية سواء بالنسبة للشركات الكورية القائمة في مصر أم تلك الراغبة في الدخول إلى السوق المصري في المستقبل.

وأعرب عن أمله في إبرام اتفاقية للتعاون بين كوريا ومصر في مجال التضامن الاجتماعي والتي يجري التفاوض بشأنها بالفعل منذ العام الماضي في أسرع وقت ممكن، والتي بدورها ستؤدي إلى تشجيع الشركات الكورية للاستثمار في مصر.
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