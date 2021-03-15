محافظ البحيرة يعلن الموافقة على إقامة 3 مدارس بمركزي أبو حمص وكفر الدوار

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توسعة و إقامة 3 مدارس علي النحو التالي:-

- توسعة مدرسة إبتدائية علي مساحة ٥٢٥ م٢ الواقعة بحوض النميري بناحية بطورس مركز أبو حمص.

- إقامة مدرسة تعليم أساسي علي مساحة ٢١٠٦ م٢ الواقعة بحوض الشيخ سليم رقم /3 قسم ثان بناحية بريدان مركز أبو حمص.

- إقامة مدرسة النحاس علي مساحة ١٠٥٠ م٢ الواقعة بحوض برية أبيس نمرة ٣ بناحية أبيس المستجدة مركز كفر الدوار

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على تلك المشروعات، حيث أنها من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦

جاري إنهاء نقل الملكية لصالح التربية والتعليم واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.





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