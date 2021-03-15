الدوري المصري.. يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش

أعلن يوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش غدا الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .







وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:





حراسة المرمى : محمد صبحى ومحمد فوزى .

خط الدفاع : حسين السيد و رضوان شريفي و مروان الصحراوي و محمد هاشم و أحمد كاستيلو و مصطفى فارس و عبد الله جمعة و محمد بيومي .

خط الوسط : عماد حمدي و محمود دونجا و عمر الوحش و محمد حسن و محمد عادل و نادر رمضان و أحمد مدبولي و محمد الشامي و زياد طارق .

خط الهجوم : محمد الشامي و شيلونجو و شكري نجيب و فخر الدين بن يوسف .



ويسعى الإسماعيلى إلى الفوز بمباراة الطلائع المقبلة من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب الدوري الممتاز والخروج من النفق المظلم الذي يعيشه بجدول ترتيب المسابقة.

ويعيش الإسماعيلي واحدا من أسوأ مواسمه على الإطلاق في ظل تراجع نتائجه بشكل ملحوظ وتلقى العديد من النتائج السلبية، ما أدى إلى وقوعه في المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط فقط لا غير من 13 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري الممتاز.