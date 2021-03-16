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رياضة

مش قصة مدرب .. ماذا قالت جماهير الزمالك عن عودة كارتيرون .. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عدسة : هدير عبده
رصدت عدسة "صدى البلد" صباح اليوم الإثنين، توقعات الجماهير لمستوى أداء الزمالك في الفترة القادمة وتوقعاتهم حول خطة كارتيرون في مباراة الزمالك غدا أمام الترجي التونسي.  

يقول أحمد محمد إن نتائج نادى الزمالك ستظل في التراجع رغم عودة كارتيرون لأن السبب في تراجع النادي ليس المدير الفني، بل عدم الاستقرار في الإدارة، وأن مستوى النادي سيتحسن بعد استقرار الإدارة. 

اما عن خطة كارتيرون أضاف محمد انه بالتأكيد سيبدأ بـ فرجاني ساسي و أشرف بن شرقي و زيزو و طارق حامد و في حراسة المرمي جنش .

وعلق على خالد أن أداء الزمالك سيتحسن لأن تفكير كارتيرون مرضى بالنسبة لجماهير الزمالك وإنه يعلم قدرات اللاعبين لذا ليس من الصعب عليه إن يُحسن من أداء النادي في البطولة الأفريقية. 

وأضاف حسين سيد ان مستوى نادى الزمالك سيتضح بعد مباراة الغد التي سيجريها امام فريق ذو إمكانيات كبيرة كالترجي التونسي. 

ويلتقي الزمالك مع الترجي في التاسعة من مساء غد، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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