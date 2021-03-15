قافلة قلوب صغيرة تجري 9 عمليات جراحة قلب للأطفال بمستشفيات قنا الجامعية





اختتم مستشفى قنا الجامعى، فعاليات قافلة قلوب صغيرة لجراحات القلب المفتوح لأطفال التي استضافتها مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا في الفترة من 8-12 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، بالتعاون مع مؤسسة منتدى البريطانية للمساعدات الإنسانية "Muntada Aid".





و قال الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إن القافلة شهدت اجراء 9 عمليات معقدة في مجال جراحة القلب للأطفال بمشاركة الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة القلب للأطفال بجامعة المنصورة والفريق الطبي المرافق له والدكتور عبد الهادي أحمد حلمي المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بجامعة سوهاج وقسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية.







وأضاف الدكتور محمود خيري عبد اللطيف، المشرف على جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعي، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجًا للتدخل الطبي حيث تم اجراء حالتين لإغلاق ثقب بين البطينين وحالة ثقب بين البطينين مع وجود ضيق شديد بالشريان الرئوي وحالة ثقب بين الاذنين وحالتين رباعي فالوت وحالة تعاني من رتق " عدم نمو" الصمام ثلاثي الشرفات وتم عمل مجازاة جلين لها وحالة تعاني من رتق "عدم نمو" الشريان الرئوي وتم عمل مجازاة جلين لها.





وأكد الدكتور محمد محمود مبارك، مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن جميع الحالات تتماثل للشفاء بالقسم الداخلي بالمستشفى الجامعي.





جدير بالذكر أن قافلة قلوب صغيرة لعلاج قلوب الأطفال بالقسطرة التداخلية تنطلق يوم 21 مارس الجاري بمستشفيات قنا الجامعية بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال.





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