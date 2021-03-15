ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قافلة قلوب صغيرة تجري 9 عمليات جراحة قلب للأطفال بمستشفيات قنا الجامعية

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:25 م
جراحات القلب المفتوح
جراحات القلب المفتوح
Advertisements
يوسف رجب


اختتم مستشفى قنا الجامعى، فعاليات قافلة قلوب صغيرة لجراحات القلب المفتوح لأطفال التي استضافتها مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا في الفترة من 8-12 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، بالتعاون مع مؤسسة منتدى البريطانية للمساعدات الإنسانية "Muntada Aid".

و قال الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إن القافلة شهدت اجراء 9 عمليات معقدة في مجال جراحة القلب للأطفال بمشاركة الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة القلب للأطفال بجامعة المنصورة والفريق الطبي المرافق له والدكتور عبد الهادي أحمد حلمي المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بجامعة سوهاج وقسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية.


وأضاف الدكتور محمود خيري عبد اللطيف، المشرف على جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعي، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجًا للتدخل الطبي حيث تم اجراء حالتين لإغلاق ثقب بين البطينين وحالة ثقب بين البطينين مع وجود ضيق شديد بالشريان الرئوي وحالة ثقب بين الاذنين وحالتين رباعي فالوت وحالة تعاني من رتق " عدم نمو" الصمام ثلاثي الشرفات وتم عمل مجازاة جلين لها وحالة تعاني من رتق "عدم نمو" الشريان الرئوي وتم عمل مجازاة جلين لها.


وأكد الدكتور محمد محمود مبارك، مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن جميع الحالات تتماثل للشفاء بالقسم الداخلي بالمستشفى الجامعي.


جدير بالذكر أن قافلة قلوب صغيرة لعلاج قلوب الأطفال بالقسطرة التداخلية تنطلق يوم 21 مارس الجاري بمستشفيات قنا الجامعية بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال.


اقرأ أيضًا :

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يشهدان الليلة عرضا مسرحيا لفرقة "ولاد البلد"

وقف القداسات والخدمات الكنيسة فى كنائس قنا 20 يوما بسبب تزايد إصابات كورونا

قافلة قلوب صغيرة تجري 9 عمليات جراحة قلب للأطفال بمستشفيات قنا الجامعية
قافلة قلوب صغيرة تجري 9 عمليات جراحة قلب للأطفال بمستشفيات قنا الجامعية
قافلة قلوب صغيرة تجري 9 عمليات جراحة قلب للأطفال بمستشفيات قنا الجامعية
قافلة قلوب صغيرة تجري 9 عمليات جراحة قلب للأطفال بمستشفيات قنا الجامعية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تدخل طبي عاجل بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ ساق مريض من البتر

مناظرة 1156 حالة طبية بشرية و2394 حالة طبية بيطرية بقافلة جنوب الوادى الشاملة بـ حلايب وشلاتين وأبورماد

تقنية جديدة بمستشفى بأبو الريش الجامعي تنقذ حياة طفلة من الموت

مناظرة الحالات يوميًا.. جامعة جنوب الوادي بقنا تستقبل قافلة لعلاج الأطفال

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 13%

رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادي الزمالك

مش للبيع.. حكاية عقد ياسمين صبري الأغلى في العالم

تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر وتغريمه 35 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الخطيب

البدري يحدد موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتى كينيا وجزر القمر

سلة الاتحاد تواجه الأهلي في دوري السوبر .. اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب غير متوقع يزيد الوزن ويضر بالجهاز المناعي .. احذر منه

للأسنان والنظر والشعر.. 8 أطعمة صحية يجب تقديمها للكلاب

أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون