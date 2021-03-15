شاهد.. رشوان توفيق يروى تفاصيل رؤيا النبي مرتين

قال الفنان رشوان توفيق، إنه حلم برؤية الفنان محمود ياسين بعدما توفى بشهر، حيث كان يجلس فى محطة قطار اقليمية وتقابل معه،

وكان مرتديًا جاكت ابيض مقلم بخطوط سوداء وشعر كثيف مثل قمة شبابه.





وأضاف توفيق، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه رأى النبى محمد صلى الله عليه وسلم،

حيث رآه في شكل عالم أزهري وحوله شباب أزاهرة وقالوا له في الرؤية أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.





وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه رأى النبى فى رؤية أخرى، حيث كان جالسًا عند الباب الأخضر في المسجد النبوي ونام فرأى في منامه شخصًا يقف أمامه وسأله من أنت فرد عليه "انا صاحب الفضل" فتيقن أنه رسول الله صل الله عليه وسلم فصرخ قائلًا: "ده هو ده هو"