مجلس النواب الليبي: نطالب الحكومة الجديدة بالعمل على توحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة من ليبيا

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الحكومة الليبية الجديدة بالعمل على توحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى أنه على الوزراء زيارة كل منطقة في البلاد والإعداد لعملية الإنتخابات السياسية والبرلمانية.





وأضاف "صالح" خلال أداء الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية، أنه يجب العمل بشكل خاص على توفير المسكن للشباب ورفع معاشات المتعاقدين والمسنين وتحسين الرعاية الصحية لهم، تقديرا لما قدموه للوطن والمعاناة التى عاشوها.





وتابع أنه يجب إنهاء البطالة فى ليبيا وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب والفواكه بدلا من استيرادها من الخارج، مستشهدا على أحوال ليبيا بأية قرأنية فى قوله تعالى: "إن مع العسر يسر".



