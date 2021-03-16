تحليل| ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك لـ 612 مليار جنيه في أكتوبر الماضي

ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 612 مليار جنيه في أكتوبر الماضي بعد أن كان 610.732 مليار جنيه في سبتمبر السابق له وبعد أن وصل لـ 613.6 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
وقال تقرير أصدره البنك المركزي المصري إن حجم المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للبنوك في أكتوبر الماضي بلغ 1.141 تريليون جنيه مقابل 1.134 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 1.12 تريليون جنيه في أغسطس 2020.
وصل حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية إلى 530 مليار جنيه في أكتوبر من العام الماضي مقال 523.52 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ 506.9 مليار جنيه في أغسطس السابق.
ووصلت جملة السيولة المحلية إلى 4.81 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 4.76 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في أغسطس 2020.