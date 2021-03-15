نيفين بدار: مبادرة الرئيس للتمويل العقاري تؤكد اهتمامه بتوفير سكن ملائم لكل المصريين

أشادت نيفين بدار، أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3 % حتى 30 عامًا.





وأضافت نيفين بدار، خلال بيان لها، أن هذا التوجيه الرئاسى يؤكد اهتمام الرئيس بتوفير سكن ملائم وكريم لكل المصريين، خاصة محدودى الدخل، مؤكدًة أن الرئيس يعطى اهتماما خاصا بالحق فى السكن كأحد مبادئ حقوق الإنسان الدولية.





وأشارت أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر، إلي أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات لتطوير المناطق العشوائية مما يعكس حرصه الشديد علي توفير المأوى والمسكن الملائم للفئات الأكثر احتياجا في جميع الأنحاء.



