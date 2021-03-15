رئيس الزمالك يحضر مران الفريق استعدادا لمباراة الترجي التونسي

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور جزء من مران الفريق الأول بالنادي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي.





وأكد رئيس الزمالك للاعبين ثقته الكاملة في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي، وحصد النقاط الثلاث، وإسعاد جماهير النادي.





ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.