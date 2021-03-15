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محافظات

رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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يوسف رجب

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، أعمال البعثه الفرنسية التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقيه بمدينة قفط في محافظة قنا، بحضور الدكتورة لوار بنتالاتيشس، رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية.

وأعلن محافظ قنا، نجاح البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بالمنطقة الأثرية لمدينة قفط العريقة خلال الأربعة سنوات الماضية، في ترميم معبدي الإله "إيزيس" و الإله " مين"، مشيدا بمجهودات البعثة الفرنسية في ترميم الآثار بمدينة قفط بأحدث التقنيات العالمية، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار المصرية. 

وأشار الداودي، إلي أن محافظة قنا تمتاز بمقومات أثرية وتراثية مميزة، تمكنها للتواجد على الخريطة السياحية بقوة خلال الفترة القادمة، كما تحرص المحافظة على التنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتكثيف الدعاية للمزارات السياحية والتراثية من مختلف العصور التاريخية التي تضمها محافظة قنا.

من جانبه أوضح أيمن هندي، مدير عام آثار قنا، أن البعثة الفرنسية انتهت من  ترميم الماميزي "بيت الولادة" الخاص بالملك بطليموس الرابع، والتوصل لنتائج جديدة للحفائر بمحيط معبدي مين" و "ايزيس" و تركيب بعض الأعمدة المنهارة بعد ترميمها، علاوة على استكمال أعمال الرفع الهندسي للوحات الباب الروماني في الزاوية الجنوبية الشرقية.

وأضاف هندى، أنه يجري العمل الآن لاستكمال أعمال الحفائر بالماميزي الخاص ببطليموس الرابع و رفع وتصوير ودراسة بعض النقوش بمعبد إيزيس بالقلعة شمالي مدينة قفط.

وقالت لورا بنتالاتيشس، رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية بقفط، إن الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار والاكتشافات الثمينة، التي تحظى بشغف واهتمام دولي، بكل تفاصيلها، كما تحرص الحكومة المصرية على دعم أعمال التنقيب العلمي عن الآثار المصرية بمختلف المدن المصرية، باعتبار هذا القطاع قطاعا قوميا لكل أبناء مصر.

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رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية في قفط: الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار
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