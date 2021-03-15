البنك المركزي: 3.7 تريليون حجم أشباه النقود بالجهاز المصرفي في أكتوبر الماضي



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الودائع الجارية بالعملات الأجنبية إلي 133.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 134.3 مليار جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 138.6 مليار جنيه في أغسطس 2020.







وبلغت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 3.02 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 3 تريليونات جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.91 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام



وسجلت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 512.8 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 510.23 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 517.6 مليار جنيه في أغسطس 2020.



ووصل صافي الأصول الأجنبية نحو 248 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 221.543 مليار جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 167.75 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام



وسجل صافي الأصول المحلية نحو 4.6 تريليون جنيه في اكتوبر الماضي مقابل 4.54 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 4.514 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.





ارتفع حجم أشباه النقود ضمن السيولة المحلية للجهاز المصرفي إلي 3.7 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق مقابل 3.623 تريليون جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ 3.562 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام