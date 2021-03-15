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برلمان

وفد نائبات مصر من العاصمة الإدارية: رسالة شكر للقيادة السياسية من الجمهورية الجديدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:04 م
وفد نائبات مصر
وفد نائبات مصر
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فريدة محمد
انطلق منذ قليل وفد نائبات مصر عضوات مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد الإنجازات التي  تحققت علي أرض الواقع وزيارة المنشآت الحكومية والسكنية والتأكيد على تقدير نائبات مصر للإنجازات التي تحققت.

ويضم الوفد عددا كبيرا من النائبات بمختلف التيارات السياسية في تظاهرة دعم لمجهودات الدولة المصرية في مختلف المجالات وخاصة مشروع القرن العاصمة الإدارية الجديدة، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهورية الجديدة وما تمثله من شريان جديد للحياة في مصر.

وأكدت النائبة أميرة أبوشقة منسق الزيارة بأن وفد نائبات مصر وفد برلماني متجرد من أي انتماءات سياسية وحزبية، سوى انتماء واحد هو الدولة المصرية وحب الوطن ويتخلل الزيارة استعراض للنجاحات والإنجازات علي أرض الواقع بسواعد المصريين إيذانًا بميلاد الجمهورية الجديدة علي أرض العاصمة الإدارية.

ولفتت أبو شقة بأن نائبات مصر سيرسلون رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية من قلب الجمهورية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة  علي ماتحقق من إنجازات ترقي لدرجة الإعجازات.

وتابعت أبو شقة أنه سيعقب الزيارة احتفالية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية لاستعراض نجاحات المرأة المصرية في مختلف المجالات وكذلك التحديات التي تواجه المرأة المصرية والعربية.
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