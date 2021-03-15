نشرة أخبار العالم| السودان يتقدم بطلب رسمي لـ 4 جهات دولية للتوسط في حل أزمة سد النهضة.. بريطانيا تفرض عقوبات على سوريا.. وجونسون يقر بارتكابه خطأ فادحا في استراتيجية مواجهة كورونا

رسميا.. السودان يتقدم بطلب لـ 4 جهات دولية للتوسط في حل أزمة سد النهضة

الحكومة الليبية تؤدي اليمين أمام مجلس النواب في طبرق بحضور عدد من السفراء

بايدن يعتزم فرض أول زيادة ضريبية منذ عام 1993.. هل تؤثر على الأمريكيين

رئيس الوزراء البريطاني يقر بارتكابه خطأ فادحا في استراتيجية مواجهة كورونا

بريطانيا تعلن فرض عقوبات على سوريا





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:









رسميا.. السودان يتقدم بطلب لـ 4 جهات دولية للتوسط في حل أزمة سد النهضة





تقدم السودان، اليوم الاثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة.





ووفقا لصحيفة "سودان تربيون" طلب السودان من أمريكا والاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة التدخل بشأن أزمة سد النهضة حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي في أعقاب فشل الدول الثلاث في التوصل الى حل عبر التفاوض المباشر.





وفي التفاصيل، بعث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعث رسائل الى كل من أمين العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية الكنغو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية علاوة على وزير الخارجية الأمريكي طالبا منهم التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة؛ ومؤكدا رفض السودان مبدأ تقاسم المياه في المفاوضات حول سد النهضة.





وأبدى حمدوك خلال رسالته لأطراف الرباعية رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.





كما اتهم رئيس الوزراء السوداني إثيوبيا بمحاولة "إقحام" ملف تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة، وأكد امكانية التوصل إلى اتفاق قبل يوليو، -موعد الملء الثاني للسد-حال توفرت الإرادة السياسية لدى أديس أبابا.









الحكومة الليبية تؤدي اليمين أمام مجلس النواب في طبرق





أدى رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق. وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان في مدينة طبرق الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس، ويأتي هذا بعد سنوات من الجمود السياسي في ليبيا التي عاشت في اضطرابات وحروب.





وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإخراج المرتزقة الأجانب خارج ليبيا، مشددا على ضرورة التنسيق مع المجتمع المدني لتمثيله في حوار مع السلطات.





وكان المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قد قال في بيان نقلته "روسيا اليوم" إن "جلسة اليوم ستشهد حضورا دوليا موسعا، كما من المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الإنجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري، الذين سيحضرون مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية".









رئيس الوزراء البريطاني يقر بارتكابه خطأ فادحا في استراتيجية مواجهة كورونا





قر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بخطأ حكومته في تأخير قرار فرض الإغلاق الوطني الأول، وفقًا لما قاله حلفاء مقربون منه.





وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، أصر المقربون من جونسون على أن المستشارين العلميين في البلاد، خذلوه بشأن المعلومات عن كورونا.





وأضاف مؤيدو جونسون، أنه بإمكانه التصرف "بجدية أكبر وأسرع" إذا كان لديه الوقت مرة أخرى للتعامل مع الوباء.









الأولى من نوعها.. بريطانيا تعلن فرض عقوبات على سوريا





أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على الحكومة السورية بشكل مستقل لأول مرة، بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المدنيين.





وقال موقع الحكومة البريطانية، إنه تم فرض سلسلة حديدة من العقوبات تستهدف الحكومة السورية، وحلفاء مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد.





وتستهدف العقوبات استهدفت وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وأحد مستشاري الأسد، وقائد الحرس الوطني السوري، وشملت تجميد أصولهم في الخارج وحظر السفر. وتعد تلك هي المرة الأولى التي تستخدم فيها بريطانيا نظام العقوبات ضد الحكومة السورية بشكل مستقل، لتضغط بذلك على الحكومة للمشاركة في محادثات تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب القائمة في سوريا.









هل تؤثر على الأمريكيين.. بايدن يعتزم فرض أول زيادة ضريبية منذ عام 1993





يخطط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفرض أول زيادة ضريبية فيدرالية ضخمة منذ عام 1993، وذلك للمساعدة في دفع تكاليف البرنامج الاقتصادي طويل الأجل المصمم كمتابعة لمشروع قانون الإغاثة من الأوبئة، وفقًا لما ذكره مطلعون على الأمر.





وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فعلى عكس خطة التحفيز الاقتصادي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار التي وقعها بايدن منذ أيام، فإن المبادرة الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون أكبر، لن تعتمد فقط على الدين الحكومي كمصدر للتمويل.



