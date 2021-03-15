فائدة غير متوقعة لأوراق النيم لعلاج هذا المرض

تعد الحمى الفيروسية هى حالة تزداد فيها درجة حرارة الجسم الأساسية ، بسبب غزو الفيروس أو العدوى التي تسببها الفيروسات ، وليس بسبب مسببات الأمراض الأخرى مثل البكتيريا أو الفطريات.







ويمكن للفيروسات مهاجمة أي جزء من الجسم مثل الرئتين والأمعاء وارتفاع درجة حرارة الجسم ، وهى مؤشر على أن الجهاز المناعي قد بدأ في غزو مسببات الأمراض.







وتشمل الأعراض الشائعة القشعريرة وآلام الجسم والتعرق والصداع والطفح الجلدي بينما يمكن أن تتلامس الأسباب الشائعة مع العدوى الفيروسية من خلال قطرات الشخص المصاب أو الأطعمة والمشروبات الملوثة.





لمعرفة المزيد عن الأعراض والأسباب والعلاجات والوقاية من الحمى الفيروسية إليك كل ما لاتعرفينه عنه وفقا لموقع بولد سكاى الهندى







ما هي أسباب الحمى؟







عادة ما تكون الحمى من الأعراض الناتجة عن العديد من العوامل أو الظروف الأساسية. غالبًا ما تنخفض درجة الحرارة المرتفعة في الحمى في غضون يوم أو بضعة أيام ، ولكنها في بعض الأحيان قد تكون مهددة للحياة عند استمرارها أو تكرارها لفترة طويلة.





يمكن أن تتراوح أسباب الحمى من أسباب بسيطة مثل الأنفلونزا وآلام الأذن أو الصداع إلى الأشكال الشديدة مثل الورم أو أمراض المناعة الذاتية.





أسباب الحمى في الليل







يمكن أن تكون الحمى مفاجئة ومرهقة ، خاصة إذا حدثت أثناء الليل ، بينما تحافظ على صحتك أثناء النهار. يمكن أن تكون الحمى الليلية مصدر قلق ويجب عدم تجنبها أو إهمالها بأي ثمن.







يمكن أن تكون بعض أسباب الحمى في الليل من مسببات الأمراض أو عدوى المسالك البولية أو الالتهابات أو اضطرابات النسيج الضام.





العلاجات المنزلية الطبيعية الفعالة للحمى





يمكن علاج الحمى ببعض العلاجات المنزلية مثل شاي الثوم وحليب الكركم وشاي الريحان وتدليك زيت القرنفل ومغلي بذور الكركم والقرفة بالعسل يمكن أن تكون علاجات منزلية آمنة وفعالة لعلاج الحمى الخفيفة إلى المتوسطة.







علاجات منزلية لها آثار جانبية







لعلاج حمى الضنك يحتوي النيم على العديد من المركبات النشطة مثل كيرسيتين وبيتا سيتوستيرول ونيمبين ونيمبين الصوديوم التي تمتلك أنشطة خافضة للحرارة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات.







قد يساعد النيم هذا العلاج العشبي في منع تكاثر فيروس حمى الضنك وعلاج الحالة بمعدل أسرع وتبدأ أعراض حمى الضنك في الظهور في غضون 3-14 يومًا.





وتشمل الأعراض الأولى ظهور حمى مفاجئ يتبعها صداع وطفح جلدي وآلام في العضلات وإرهاق وإرهاق و من الضروري معالجة الأعراض الأولية لحمى الضنك لمنع حدوث مضاعفات، و تشمل بعض العلاجات المنزلية الفعالة أوراق النيم والبابايا وماء الكركم.

