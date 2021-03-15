المجلس الثقافي البريطاني ينظم ندوة حول دور المرأة القيادي في مواجهة كورونا

ينظم المجلس الثقافي البريطاني، ندوة عامة عبر الإنترنت يوم الأربعاء المقبل من الساعة الخامسة حتى الساعة السادسة والنصف مساءً تحت عنوان "المرأة في خط المواجهة: القيادة الملهمة". تدير الندوة دكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة حيث تنعقد الندوة ضمن احتفالات المجلس الثقافي البريطاني ’باليوم العالمي للمرأة لعام 2021‘، وفي إطار برنامج ’مهارات القيادة من أجل تحقيق المساواة‘.

وتتحدث الندوة عن التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد -19، والتي أثرت على العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وذلك تحت عنوان ’المرأة في خط المواجهة: القيادة الملهمة‘.





وتنظم هذه الندوة عبر الإنترنت في إطار برنامج المجلس الثقافي البريطاني ’مهارات القيادة من أجل تحقيق المساواة‘ والذي يركز على تعزيز المساواة بين الجنسين ومعالجة الفجوة بينهما في المناصب القيادية، من خلال توفير فرص للحوار وبناء القدرات للقادة من قطاعات المجتمع المدني والتعليم العالي.

تدير الندوة دكتورة نهاد أبو القمصان (رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة)، وبمشاركة المتحدثات: أمينة طراف (معاونة لوزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية)، دكتورة هبة راشد (مؤسسة ومديرة مؤسسة مرسال الخيرية)، و عاطفة تمجردين (نائبة مديرة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب).





وفي هذه الندوة الحية عبر الإنترنت، سيتم تسليط الضوء على إنجازات عدد من الفتيات والنساء من مختلف مناحي الحياة مع عرض قصص نجاح هؤلاء النساء القويات اللائي تأثرن بشكل كبير بالوباء وتمكنن من إدارته بشجاعة.