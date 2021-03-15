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تعليم

باهى يستقبل وفدى "السويدى" و"إينى" لمعاينة ومناقشة مقترحات تطوير ‏الميكانيكية

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:52 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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كتب محمد الغزاوى
إستقبل الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم وفدى ‏مؤسسة السويدى للخدمات التعليمية وشركة إينى الإيطالية بمدرسة بورسعيد ‏الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية‏ لمعاينة ومناقشة مقترحات تطوير ‏المدرسة على أرض الواقع.‏

وأكد وكيل الوزارة أنه وفقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى إطار الإهتمام بتطوير التعليم الفنى والتوسع فى إنشاء المدارس المتخصصة تمت المعاينة على أرض الواقع لمناقشة ودراسة مقترحات تطوير ‏المدرسة تمهيدا لعرض للنتائج النهائية على محافظ بورسعيد.

وأضاف باهى أن عملية التطوير تتم فى إطار المشاركة المجتمعية بتمويل من ‏شركة إينى الإيطالية وتتبنى مؤسسة السويدى النظام التعليمى والمناهج بهدف ‏رفع كفاءة المدرسة لإستيعاب أعداد طلابية كبيرة وإدخال تخصصات جديدة وفقا ‏لمتطلبات سوق العمل.‏

وأشار د. نبوى إلى أن مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية تعد صرحا تعليميا ‏ضخما بمساحة 50 ألف مترا مربعا ( 12 فدان ) وتشمل على 43 فصلا تعليميا ‏و 18 ورشة للأقسام العملية بالإضافة إلى عدد 2 مرسم و بعض المبانى الإدارية ‏والخدمية وتستوعب ما يقرب من 1860 طالبا بالصفوف الثلاثة.‏

وقال وكيل الوزارة أن التطوير يأتى بهدف الإستفادة القصوى من المساحات ‏الشاغرة بالمدرسة لتصبح مدرسة فنية صناعية تلبى إحتياجات سوق العمل ‏وتسعى لتخريج طلاب قادرون على مواكبة التطور الصناعى والتكنولوجى ‏بمواصفات عالمية.‏

جاء ذلك بحضورالمهندس رضا سرحان مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع ‏بورسعيد و محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى و د. هشام الجعبرى مدير عام ‏إدارة شمال التعليمية ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.‏

باهى يستقبل وفدى "السويدى" و"إينى" لمعاينة ومناقشة مقترحات تطوير ‏الميكانيكية
باهى يستقبل وفدى "السويدى" و"إينى" لمعاينة ومناقشة مقترحات تطوير ‏الميكانيكية
باهى يستقبل وفدى "السويدى" و"إينى" لمعاينة ومناقشة مقترحات تطوير ‏الميكانيكية
باهى يستقبل وفدى "السويدى" و"إينى" لمعاينة ومناقشة مقترحات تطوير ‏الميكانيكية
باهى يستقبل وفدى "السويدى" و"إينى" لمعاينة ومناقشة مقترحات تطوير ‏الميكانيكية
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