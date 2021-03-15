الجمعيات السرية والحركات الهدامة.. ترجمة جديدة للباحث فيصل كريم

صدر مؤخرًا عن مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط في دولة الكويت كتاب "الجمعيات السرية والحركات الهدّامة" لمؤلفته الكاتبة والمفكرة البريطانية نيستا هيلين وبستر، ومن ترجمة فيصل كريم الظفيري.

صدر مؤخرًا عن مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط في دولة الكويت كتاب "الجمعيات السرية والحركات الهدّامة" لمؤلفته الكاتبة والمفكرة البريطانية نيستا هيلين وبستر، ومن ترجمة فيصل كريم الظفيري.

وتتألف فصول الكتاب حسبما يؤكد المترجم الدولي فيصل كريم من خمسة عشر فصلا بالإضافة إلى مقدمة المؤلفة و"كلمة المترجم" وبعدد صفحات يربو على 500 صفحة.



