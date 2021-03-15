الجمعيات السرية والحركات الهدامة.. ترجمة جديدة للباحث فيصل كريم

صدر مؤخرًا عن مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط في دولة الكويت كتاب "الجمعيات السرية والحركات الهدّامة" لمؤلفته الكاتبة والمفكرة البريطانية نيستا هيلين وبستر، ومن ترجمة فيصل كريم الظفيري.
وتتألف فصول الكتاب حسبما يؤكد المترجم الدولي فيصل كريم من خمسة عشر فصلا بالإضافة إلى مقدمة المؤلفة و"كلمة المترجم" وبعدد صفحات يربو على 500 صفحة.
ويعالج الكتاب قصة الجمعيات السرية وأبرزها المحافل الماسونية وتحليل جذورها التاريخية وأسباب ظهورها من وجهة نظر المؤلفة. ويأخذ العمل صيغة الدراسة التحليلية، ولا يكتفي بالسرد التاريخي، لظروف نشأة هذه الحركات غير المعلنة، إذ تذهب بنا المؤلفة بعيدا عبر عودتها لحقب موغلة في القدم لتتبع قيام الجماعات السرية بدءا من تاريخ اليهودية القديم وبوادر النزعات التلمودية والقابالية، ثم تعرّج نحو دراسة الحركات الباطنية في العصور الإسلامية مثل الطوائف الإسماعيلية المتعددة كالقرامطة والفاطميين والدروز والحشاشين.
وفي الفصول الثلاث الأخيرة تستعرض المؤلفة حسب قول المترجم فيصل كريم صراعها مع كل من اليهود وحلفائهم الاشتراكيين واليساريين في بريطانيا وتبرز الخطر الناجم عن تفاقم مفاسد المخططات اليهودية التي لا تسعى خيرا لبريطانيا والعالم قاطبة.
ويشير مترجم الكتاب فيصل كريم الظفيري في توطئته بعنوان "كلمة المترجم" بالثناء إلى كتاب عنان المختصر ولغته الجميلة، على أنه يسرد استفادته من المراجع الحديثة التي عالجت هذا الموضوع وأبرزها مؤلفات المفكر المصري الراحل دكتور عبد الوهاب المسيري.
يذكر أن الباحث فيصل كريم جابر الظفيري (1973-...) مترجم سعودي. حاصل على بكالوريوس لغة إنكليزية وآدابها من كلية الآداب في جامعة الكويت، (1998). تخصص بترجمة الوثائقيات المرئية المتعلقة بالتاريخ الأوروبي الحديث والفكر الغربي الكلاسيكي والمعاصر مثل: تاريخ بريطانيا، للمؤرخ البريطاني سايمون شاما. (2000) اصطدام العالمين: صراع المسيحية والإسلام. (2008) الهدف المنشود: ركائز الدبلوماسية البريطانية وتاريخها، للسفير البريطاني كرستوفر ماير (2009) تاريخ المسيحية. للبروفيسور اللاهوتي البريطاني ديارميد مكولوك. (2009) قصة أسبانيا بين طريق الدم وبريق الذهب، للمؤرخ البريطاني سايمون صباغ مونتيفيوري. (2015).
وصدر للمترجم كذلك كتاب "عاصفة في كوب شاي: فيزياء الحياة اليومية" لمؤلفته العالمة البريطانية د. هيلين تشيرسكي، كما ترجم مقالات وبحوث تاريخية وفكرية عديدة ونشرها على مدونته الشخصية.