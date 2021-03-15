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مرأة

خطورة غسل الفراخ بالصابون .. هتصيبك بالأمراض

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:34 م
خطورة غسل الفراخ
خطورة غسل الفراخ بالصابون .. هتصيبك بالأمراض
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حياة عبد العزيز
بدأت بعض السيدات في استخدام الصابون والمطهرات في تنظيف جميع الأدوات المستخدمه لديها وهو أمر طبيعي ومطلوب بالتأكيد إلى أن الأمر يمتد أحيانا إلى الطعام، منذ بدء من انتشار فيروس كورونا، اعتقادا منها أن الطعام يتم تطهيره بهذه الطريقة.

وأكد العلماء أن بعض الأطعمة لا يفضل تنظيفها بالماء والصابون، ومن أبرزها اللحوم والدجاج، لأنها تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تتداخل مع الطعام النيئ بسهولة.

ومن خلال النقاط التالية نستعرض خطورة غسل الفراخ بالصابون:

1- القضاء على الفيتامينات الموجودة بالفراخ.
2- تساعد على إفساد الفراخ سواء في المذاق أو اللون.
3- تصيب الشخص باضطرابات كبيرة في المعدة.
4- تصيب الجسم بالسالمونيلا وانتشار البكتيريا.
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خطورة غسل الفراخ بالصابون .. هتصيبك بالأمراض