دخلني التاريخ.. عصام الحضري يحتفل بذكرى هدفه التاريخي وتتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي

حرص عصام الحضري حارس مرمى الاهلي والمنتخب السابق على احياء ذكرى تتويج الفريق بـ لقب السوبر الافريقي امام كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي









ونشر عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له اثناء احراز هدفه التاريخي ، وعلق :" زي النهاردة الأهلي توج بطلا للسوبر الافريقي 2002 و سجلت هدفا تاريخيا دخلني التاريخ "





وكان الأهلى قد توج بطلا لكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولي في تاريخه عقب الفوز علي كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي 4-1 موسم 2002





و أحرز عصام الحضري هدفه الشهير "من الجول للجول"