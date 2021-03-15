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أخبار العالم

رئيس النواب الليبي: حان الوقت لطي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:22 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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أ ش أ
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح " إنه حان الوقت لتجاوز الماضي وطي صفحات الصراع، والتطلع إلى المستقبل، وبناء دولة بعملية انتخابية، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره".

وأضاف - في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لأداء الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية، في طبرق، اليوم الإثنين، وفقا لبوابة الوسط الليبية - "الآن يتم قسم اليمين الدستورية طبقا لنص المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ الأول من أغسطس 2011، وقد أنجزنا التزاما دستوريا وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية".

وعقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم في طبرق بحضور أغلبية النواب من المنطقة الشرقية والغربية، لأداء حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليمين الدستورية.
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