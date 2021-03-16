برلمانية: تكرار حوادث التحرش تفرض علينا مواجهة هذه الظاهرة سريعا

قالت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إن التحرش الجنسي يمثل تدميرا للضحية معنويا ونفسيا، ويعمل على زيادة الاكتئاب والقلق والتوتر، بسبب كتمان هذه الأمور وعدم البوح بها لأحد خوفا من الفضيحة.





وأشارت الضبع في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن تكرار حوادث التحرش يفرض علينا البحث عن حلول سريعة، من أجل القضاء على هذا المرض المجتمعي، مستنكرة ما تم تداوله من فيديوهات تحرش للأطفال على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة.





وأضافت عضو لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، أن التحرش بالأطفال يعد جرم أخلاقى، يخالف تماما تعاليم الأديان السماوية ، منوهة أنه من يقوم بالاعتداء على الأطفال يعتدى علي المجتمع كله، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، لتشويه الصورة العامة للمجتمع، لذلك يجب أن يكون هناك عقاب رادع على هذه الممارسات الفردية.

ولفتت النائبة غادة الضبع إلى أن جهود الدولة وحدها ليست كافية للتخلص والقضاء على هذه الظاهرة، بل تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى لعمل توعية للمواطنين وبيان مخاطرها بصورها المختلفة.





جدير بالذكر قامت فتاة بتسجيل مقطعا مصورا داخل إحدى عربات المترو لرجل حاول التحرش بها حيث تواجد الرجل داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق العتبة - عدلي منصور، وكان جالسا على المقعد المقابل لها أثناء تواجدها بمفردها.





واستغل الرجل قلة عدد الركاب في العربة ليقوم بأفعال خادشة للحياء وحاول التحرش بالفتاة.





وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية أيضا، فيديو تحرش فيه شاب يرتدى بدلة بطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادى، وأحدث هذا الفيديو غضب عارم من جميع الفئات العمرية التي شاهدت الفيديو وتمت المطالبة بسرعة الفبض عليه، وتمكنت قوات الأمن من الإمساك به بعد اختبائه في أحد الشقق.





و طالبت جميع الفئات العمرية التي شاهدت الفيديو قوات أمن القاهرة بسرعة ضبط المتهم الذي ظهر واضحا في فيديو التحرش كى يكون عبرة لغيره.