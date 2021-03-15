رئيس "الرئاسي الليبي": الحكومة ستعمل على حل المشكلات المعيشية وستكون نواة للمصالحة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على حل المشكلات المعيشية، وستكون نواة للمصالحة، معربا عن تمنياته للحكومة بالتوفيق خلال الفترة البسيطة التي أمامها.





وقال المنفي - في تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية - "هناك عدة أمور على الحكومة إنجازها، أولها حل المشكلات المعيشة، وسيكتب لها النجاح لو شعر المواطن بتحسن الخدمات ولو بجزء بسيط، مثل السيولة النقدية وأزمة الكهرباء".





وأضاف: "نأمل من رئيس الوزراء والوزراء تهيئة المناخ المناسب حتى نصل إلى النقطة الأساسية وهي الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.





وأشار إلى نقطة المصالحة الوطنية والتأسيس لها، قائلا: «لن نصل إلى مصالحة نهائية في نهاية العام، لكننا سنسعى إلى تكوين نواة لها، لنصل إلى انتخابات عامة يسلم فيها الشعب أمانته، وينتخب ممثليه سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية».