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أخبار العالم

وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح جونسون آند جونسون فعال ضد سلالات كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:31 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن لقاح شركة "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا أثبت فعاليته ضد السلالات المتحورة من الفيروس.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إن "لقاح جونسون آند جونسون أثبت فعاليته ضد سلالات كورونا"، داعية إلى عقد مؤتمر دولي حول سلالات كورونا واللقاحات المناسبة، وفقًا لقناة "العربية".
 
وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي، بالترخيص باستخدام للقاح جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك لاستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي.

ونقل بيان، نشرته الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، عن مديرة الوكالة إيمير كوك القول إن "السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لديها خيار آخر لمكافحة الجائحة وحماية حياة مواطنيها وصحتهم".

ولفتت الوكالة إلى أن التجارب السريرية تشير إلى أن فاعلية اللقاح تصل إلى 67%.
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