أصحاب نفوس مريضة.. برلماني يهاجم مبرري واقعات التحرش

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المتحرش يجب أن يخضع للعقوبة القانونية الرادعة، مهاجما أصحاب النفوس المريضة الذين يقومون بتبرير هذه الجريمة وتحميل اللوم كاملا على الفتاة.





وأشار" سلطان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا النوع من فيديوهات التحرش المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي تسببت في نشر الخوف والذعر لدى الأباء والأمهات على أبنائهم، لإحتمالية تعرضهم لمثل هذه المواقف، خاصة مع ظهور نوع المتحرشين، لا يظهر عليهم أي ملامح تجعلنا نشك بهم أو في أفعالهم .





ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن تكرار حوادث التحرش هذه الفترة تستلزم من الجميع التصدي لهذه الممارسات، حيث يجب تعليم أبنائنا كيفية التعامل عند تعرضهم لمثل هذه المواقف وعدم التواجد فى أماكن بعيدة ومعزولة، وعدم السماح لأي شخص بملامسة أجسادهم.





جدير بالذكر قيام فتاة بتسجيل مقطعا مصورا داخل إحدى عربات المترولرجل حاول التحرش بها حيث تواجد الرجل داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق العتبة - عدلي منصور، وكان جالسا على المقعد المقابل لها أثناء تواجدها بمفردها.





واستغل الرجل قلة عدد الركاب في العربة ليقوم بأفعال خادشة للحياء وحاول التحرش بالفتاة





وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية أيضا، فيديو تحرش فيه شاب يرتدى بدلة بطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادى، وأحدث هذا الفيديو غضب عارم من جميع الفئات العمرية التي شاهدت الفيديو وتمت المطالبة بسرعة الفبض عليه، وتمكنت قوات الأمن من الإمساك به بعد إختبائه في أحدد الشقق.





طالبت جميع الفئات العمرية التي شاهدت الفيديو قوات أمن القاهرة بسرعة ضبط المتهم الذي ظهر واضحا في فيديو التحرش كى يكون عبرة لغيره.