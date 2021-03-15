لا تراجع ولا استسلام.. فيتا كلوب يخاطب الكاف بشأن حضور جماهيره مباراة الأهلي

جدد نادى فيتا كلوب الكونغولى مفاوضاته مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " من أجل السماح بحضور الجماهير خلال مواجهة الأهلى غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.



وأكدت بستيني كارادي، رئيسة نادى فيتا كلوب فى تصريحات نقلتها المواقع الكونغولية أن هناك مفاوضات تجري الآن مع الكاف للسماح بحضور الجماهير خلال مواجهة الأهلي الصعبة .



وطالبت رئيسة نادي فيتا كلوب الجماهير الكونغولية بالحشد فى الملعب حال الحصول على موافقة نهائية من الكاف من أجل دعم الجماهير بشكل قوى فى مباراته الصعبة أمام الأهلي .



وكان الكاف قرر منع حضور الجماهير فى مباريات مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال العام الجاري كإجراء احترازى خوفا من تفشي فيروس كورونا.

كانت الفترة الماضية شهدت حضور الجماهير فى عدد من مباريات دوري أبطال إفريقيا ، إلا إنه مع تولى الجنوب إفريقي موتسيبى رئاسة الكاف قرر منع الحضور الجماهيري فى أى مباراة لبطولة دوري أبطال إفريقيا كإجراء وقائي من تفشي كورونا بجانب مبدأ التكافىء بين الجميع بالمسابقة الإفريقية.



ويدخل النادى الأهلى مباراة اليوم أمام فيتا كلوب رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب المجموعة بعد التعادل فى المباراة الأخيرة وتلقى هزيمة فى الجولة قبل الماضية أمام سيمبا التنزانى ما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 4 نقاط.