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محافظات

غلق وتشميع 17 محلا وبدروم بدمياط الجديدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:37 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة  لغلق وتشميع المحال التى تعمل بدون ترخيص وكذلك البدرومات المخالفة.

ومن جانبه صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، بأنه تم تنظيم الحملة بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية، وتراخيص التشغيل، والأمن بالجهاز، وشرطة التعمير.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ (17) قرار غلق وتشميع، وتم رفع عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن ذلك الغلق يأتي لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، محذرا المخالفين من فض الشمع وإعادة فتح المنشأة إلا بعد الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية المقررة فى هذا الشأن.

وأشار الى، استمرار تلك الحملات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية.

تأتي الحملة في إطار الحملات التى يشنها جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة لتشميع وغلق كافة المحال التجارية والبدرومات المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص.

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غلق وتشميع 17 محلا وبدروم بدمياط الجديدة
غلق وتشميع 17 محلا وبدروم بدمياط الجديدة
غلق وتشميع 17 محلا وبدروم بدمياط الجديدة
غلق وتشميع 17 محلا وبدروم بدمياط الجديدة
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