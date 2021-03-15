توفير أجهزة تنفس وأشعة بمليون و800 ألف جنيه لمستشفيات الدقهلية

وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية برئاسة المهندس أحمد رعب، علي تخصيص مبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه لتوفير أجهزة طبية لمستشفيات دكرنس العام والسنبلاوين العام ودماص المركزي.



جاء ذلك بعد عرض مذكرة الطب العلاجي بشأن حاجة مستشفي دكرنس العام إلي عدد ٢ جهاز تنفس صناعي، وكذلك مستشفي السنبلاوين العام، وحاجة مستشفي دماص المركزي إلي جهاز تنفس صناعي، وجهاز أشعة نقالي.



وخاطبت إدارة التموين الطبي محافظ الدقهلية بشأن حاجة المستشفيات الضرورية لتلك الأجهزة، وعليه فقد عرض محافظ الدقهلية الأمر علي الغرفة التجارية، فما كان من رئيس الغرفة التجارية وأعضائها سوي الموافقة الفورية من أجل دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.



الجدير بالذكر أن الغرفة التجارية بالدقهلية كانت قد رصدت مبلغ ٥ مليون جنيه لمجابهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة، بالإضافة لدعم مستشفي الحجر الصحي بتمي الأمديد، ومستشفي العزل بالمدينة الجامعية.



