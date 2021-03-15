إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس

أصيب 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق السويس - القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.





وتلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تامين الطرق بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس - القاهرة.





وقال مصدر طبى في السويس إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام بالمحافظة، وتم دخولهم إلى قسم الطوارئ وفتح غرفة العمليات واستدعاء جميع الأطباء من أجل العلاج المصابين.





وأكد المصدر أن حالات المصابين مستقرة، وجار علاجهم بالمستشفى العام من بينهم ثلاث سيدات.



