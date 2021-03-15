حسانين توفيق: مبادرة السيسى للتمويل العقارى تلبي احتياجات الفئات الأقل دخلا

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقارى توفر للفئات محدودى ومتوسطى الدخل قروضا طويلة الأجل بفائدة 3%، ستحقق تنشيطا واسعا للسوق العقارى بالإضافة إلى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الأقل دخلا.





وأكد توفيق أن مبادرات الرئيس السيسى دائما ما تحقق طموحات المواطنين خاصة من منخفضى الدخل، لافتا إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات تحول دون قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على الاستفادة من خيار التمويل العقارى، مشددا على أن المبادرة الرئاسية ستزيل هذه العقبات، وسيصبح حلم تملك شقة لأى أسرة متاحا.





وأشار عضو الشيوخ إلى أن هناك فرصا واعدة لسوق التمويل العقارى فى مصر، فى ظل وجود طلب كبير على العقارات، وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل أسهمت فى إنعاش هذا النشاط خلال السنوات الماضية، وهو النشاط المتوقع زيادته بشكل أكبر بعد تطبيق المبادرة الرئاسية الأخيرة.