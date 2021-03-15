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رياضة

عدم السيطرة على اللاعبين.. كواليس جديدة وراء الإطاحة بـ باتشيكو من الزمالك

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:52 م
باتشيكو
باتشيكو
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القسم الرياضي

علم صدى البلد كواليس جديدة أدت إلى الإطاحة بالبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك رغم فوزه على سيراميكا كليوباترا ومواصلة الفارس الأبيض تصدر الدورى.

ورصدت اللجنة العديد من الأزمات التى كشفت عن فقدان باتشيكو السيطرة على اللاعبين ومنها قيام محمود علاء بالتشاجر والتلفظ ضد المدير الفنى بكلمات مسيئة عقب استبعاده من إحدى المباريات دون اتخاذ موقف ضد اللاعب .. ونفس الأمر تكرر مع تشويح أشرف بن شرقى له عقب تغيره فى مباراة وادى دجلة وفى مباراة الترجى بتونس تشاجر مع الجهاز الفنى فى غرفة خلع الملابس.

كما هدد شيكابالا بإثارة أزمة عقب استبعاده من لقاء الإسماعيلى فى الدورى الأمر الذى جعل باتشيكو يشركه فى المباريات التالية ونفس الأمر تكرر من محمد أوناجم قبل اعارته للوداد المغربى.

كما لعبت اهدار النقاط فى دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا وعدم قدرة الفريق على الفوز فى 3 مباريات والإكتفاء بتعادلين سلبين أمام المولودية بالقاهرة وتونجيث بالسنغال والخسارة من الترجى دورا فى اقالة البرتغالى بجانب اهداره للنقاط فى الدورى أمام فرق متواضعة مثل دجلة وأسوان بالتعادل والخسارة من غزل المحلة الصاعد حديثا للأضواء فى اتخاذ قرار الأقالة خاصة أن الفريق يقبع فى الصدارة بفضل تأخر الأهلى بثلاث مباريات لو فاز بها سيتفوق على الفارس الأبيض بثلاث نقاط .
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