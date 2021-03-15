الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية معرضون لخطر كبير في حالة الإصابة بـ كورونا

أظهرت دراسة جديدة أن الإعاقة الذهنية تأتي في المرتبة الثانية بعد الشيخوخة كعامل خطر للوفاة من فيروس كورونا كوفيد - 19.





ووفقا لما جاء فى موقع "healthday " قال مؤلف الدراسة الدكتور جوناثان جليسون، كبير مسؤولي الجودة في Jefferson Health في فيلادلفيا: "إن فرص الوفاة من COVID-19 أعلى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من إعاقة ذهنية مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني أو أمراض الكلى أو أمراض الرئة".





وقال في بيان صحفي صادر عن جامعة توماس جيفرسون: "هذا إدراك عميق أننا ، كمجتمع رعاية صحية ، لم نقدر بالكامل حتى الآن".





وبالنسبة للدراسة ، قام جليسون وزملاؤه بتحليل 64 مليون سجل مريض من 547 مؤسسة رعاية صحية أمريكية بين يناير 2019 ونوفمبر 2020، وتبين أنه بالمقارنة مع عامة السكان، كان الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أكثر عرضة 2.5 مرة للإصابة بـ كوفيد - 19، أي حوالي 2.7 مرات أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى و 5.9 مرات أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا.





و نُشرت الدراسة على الإنترنت مؤخرًا في مجلة New England Journal of Medicine .





المؤلف المشارك للدراسة الدكتور ويندي روس هو مدير مركز التوحد والتنوع العصبي في جيفرسون هيلث. قالت: "فشلنا في حماية هؤلاء الأفراد المعرضين للخطر بشدة هو أمر مفجع. أعتقد أنه إذا تمكنا من تصميم نظام آمن ويمكن الوصول إليه للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ، فسوف يفيدنا جميعًا".





قد يكون الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أقل قدرة على اتباع تدابير الوقاية من العدوى مثل التقنيع والتباعد الاجتماعي ، وفقًا للباحثين، و من المرجح أن يكون لديهم مشاكل صحية أخرى تساهم في زيادة حدة COVID-19.





وقال جليسون: "نحن بحاجة إلى فهم المزيد حول ما يحدث لهؤلاء المرضى" و أعتقد أنه يجب إعطاء الأولوية لهؤلاء المرضى ومقدمي الرعاية لهم للحصول على التطعيم وخدمات الرعاية الصحية. يجب أن نفكر في سبب فشلنا في فشل هذه الفئة الضعيفة من السكان ، وكيف يمكننا خدمتهم بشكل أفضل خلال هذه الأزمة الصحية ، وفي المستقبل" ، جليسون اقترحت.





وأضاف "حتى قبل انتشار الوباء ، كان الأفراد ذوو الإعاقات الذهنية يعانون من نتائج صحية سيئة، نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل بكثير".



