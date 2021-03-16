ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق في أسيوط

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:59 ص
كهرباء
كهرباء
Advertisements
إيهاب عمر

أعلنت محافظة أسيوط عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، عن انقطاع الكهرباء بدءا من اليوم الثلاثاء، ولمدة ساعة لإجراء أعمال الصيانة بلوحة كهرباء البركة بحي غرب مدينة أسيوط.


وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث في بيان له اليوم، إنه بناءً على الإشارة الواردة من قطاع كهرباء جنوب قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمحافظة أسيوط الثلاثاء ولمدة ساعة صباحا.


ونوه مركز إدارة الأزمات إلى أن المناطق التي سوف تنقطع عنها الكهرباء " مناطق من شارع يسرى راغب – أبراج الشرق – شارع الجيش صيدناوى – منطقة الوكايل بالقيسارية – سنترال غرب – الشيخ على عبد الدايم – شارع سعد زغلول – منطقه الشادر القديم " وذلك لأعمال صيانة بلوحة كهرباء البركه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق في المنيا.. غدا

تبدأ من اليوم.. قطع الكهرباء عن 17 منطقة بأسيوط لمدة 4 أيام

لأمانته.. تكريم سائق إسعاف عثر على 64 ألف جنيه في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

السبت المقبل .. انقطاع الكهرباء عن 18 منطقة بمدينة العريش

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالإسكندرية نظرا لأعمال الصيانة

قطع الكهرباء عن 6 مناطق بالإسماعيلية.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| موعد زيادة الرواتب والمعاشات.. ما الخطر الذي دعا السودان لتفريغ سد الروصيرص.. وخطر لقاح استرازينيكا وتعليق أوروبا التطعيم به

20 ناديا إسبانيا للاعبي مصر.. نجم ريال مدريد السابق يكشف رأيه في انتقال محمد صلاح لليجا

التأمينات تكشف الحد الأقصى لزيادة المعاشات.. فيديو

محمد منير يطمئن جمهوره: أنا بصحة جيدة وربنا يزيل أزمة كورونا.. فيديو

ميسي يحتفل بتحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب شارك بقميص برشلونة عبر التاريخ

تسبب في أزمة لـ حسين رياض على المسرح.. معلومات لا تعرفها عن عادل هاشم بعد وفاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة