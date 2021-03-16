اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق في أسيوط

أعلنت محافظة أسيوط عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، عن انقطاع الكهرباء بدءا من اليوم الثلاثاء، ولمدة ساعة لإجراء أعمال الصيانة بلوحة كهرباء البركة بحي غرب مدينة أسيوط.





وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث في بيان له اليوم، إنه بناءً على الإشارة الواردة من قطاع كهرباء جنوب قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمحافظة أسيوط الثلاثاء ولمدة ساعة صباحا.





ونوه مركز إدارة الأزمات إلى أن المناطق التي سوف تنقطع عنها الكهرباء " مناطق من شارع يسرى راغب – أبراج الشرق – شارع الجيش صيدناوى – منطقة الوكايل بالقيسارية – سنترال غرب – الشيخ على عبد الدايم – شارع سعد زغلول – منطقه الشادر القديم " وذلك لأعمال صيانة بلوحة كهرباء البركه.