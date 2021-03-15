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"شاتر كلاب" يوفر مأوى آمنًا لحيوانات الشوارع .. شاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:52 م
مؤسس شاتر كلاب
مؤسس شاتر كلاب
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ريهام فيكتور
قالت حنان عاطف زكى مؤسس مأوي للكلاب، إن فكرة المأوي أو شاتر الكلاب جاءت بعد عدة محاولات من إنقاذ كلاب الشوارع وكثرة عددهم فى منزلها، لافتة إلى أن بداية المشروع بدأ بكلب مسموم على الطريق قامت بالعناية به ثم كان رجوعه للشارع مرة أخرى بعد تعرضه للتسمم أمر مستحيل.

وأضافت حنان عاطف، خلال حوارها ببرنامج انبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أن بعد هذا الموقف بدأت في إنشاء جروب على السوشيال ميديا ليتجمع فيه أصحاب القلوب الرحيمة بالحيوانات الأليفة لإنقاذهم من الشارع.

وأشارت مؤسس شاتر كلاب، إلى أن الجروب اصبح ممتلئ بالعديد من الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ الكلاب والقطط من الشارع، ولكن تحتاج إلى مكان أمن يتلقون فيه الرعاية.

وتابعت مؤسس شاتر كلاب، أن موضوع العناية بالكلاب لم يكن مقصود به من البداية فتح مشروع الشاتر ولكن تطورت لحاجة الحيوانات إلى مأوى آمن.
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