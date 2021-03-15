مصرع مدرس صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بجمصة

لقي مدرس مصرعه بعد أن صدمته سيارة مجهولة بمنطقة ١٥ مايو في جمصة، بمحافظة الدقهلية.
وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ ورد لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول ممدوح.ا.ع. (٤٨ عاما-مدرس)، ومقيم منطقة دار مصر دائرة قسم دمياط الجديدة جثة هامدة إدعاء حادث طریق.
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال ابن المُتوفى مصطفى (٢٩ عاما-طالب)، ومقيم قرية الركابية دائرة مركز كفر البطيخ دمياط، قرر بأنه حال عبور والده الطريق الدولي الساحلي وأمام منطقة 15 مايو اصطدمت به سيارة مجهولة فر قائدها هاربا مما أدى إلى وفاته في الحال.
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شرطة جمصة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.