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حوادث

مصرع مدرس صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بجمصة

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:00 م
مصرع مدرس صدمته سيارة
مصرع مدرس صدمته سيارة مجهوله
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همت الحسينى
لقي مدرس مصرعه بعد أن صدمته سيارة مجهولة بمنطقة ١٥ مايو في جمصة، بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ ورد لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول ممدوح.ا.ع. (٤٨ عاما-مدرس)، ومقيم منطقة دار مصر دائرة قسم دمياط الجديدة جثة هامدة إدعاء حادث طریق.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال ابن المُتوفى مصطفى (٢٩ عاما-طالب)، ومقيم قرية الركابية دائرة مركز كفر البطيخ دمياط، قرر بأنه حال عبور والده الطريق الدولي الساحلي وأمام منطقة 15 مايو اصطدمت به سيارة مجهولة فر قائدها هاربا مما أدى إلى وفاته في الحال.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شرطة جمصة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
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