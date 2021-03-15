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محافظات

برلماني يطالب بمناقشة أزمة «قطن الإكثار» في دمياط

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:30 م
النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داوود
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زينب الزغبي
تقدم النائب ضياء الدين داوود و20 نائبا، بطلب مناقشة عامة بمجلس النواب بشأن سياسة الحكومة ووزارة الزراعة تجاة الفلاحين وتحديدا مزارعي قطن الإكثار، بعد تضررهم من الجمعيات الزراعية بمركزى كفر البطيخ و كفر سعد. 

وطالب «داوود»،في الطلب المقدم ، بوضع سياسة عادلة معتمدة للتعاقد مع الإدارة المركزية للتقاوي، تسمح بتخفيض هامش ربح معتمد للفلاح عن جهده في توفير احتياجات الوزارة من تقاوي القطن للمحافظة وفقا للصفات الوراثية للقطن المصري ونقاءه.

ولفت إلى أن آخر سعر لتوريد قطن الإكثار لوزارة الزراعة كان 2400 جنيه للقنطار الواحد، و هو ما يمثل خسارة للفلاح بمعدل  150جنيه في كل قنطار، وطالب النائب بضرورة دعم الفلاح ومساندته من خلال قرارات جادة تراعي المصالحة الخاصة والعامة، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في القري.

وطالب داوود ، بعقد جلسة عاجلة لمناقشة سياسة وزارة الزراعة في هذا الملف مشيرا إلى منع القانون التجارة في قطن الإكثار، والمخصص للتوريد للتقاوي المعتمدة لوزارة الزراعة، ولهذا فإن الوزارة تقوم باختيار جمعيات زراعية في أماكن محددة ومتجاورة تختصها بزراعة قطن الإكثار، وذلك حتى لا يحدث تهجين مع أصناف أخرى وللحفاظ على الصفات الوراثية. وهو ما يترتب عليه ارتفاع تكلفة الفدان الواحد في حين لا تتجاوز انتاجيته أكثر من 5 إلى 6 قنطارات للفدان، بالمقارنة بالقطن التجاري الذي يصل إنتاجية الفدان منه إلى 10 قنطار.

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