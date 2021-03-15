انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بمراكز وقرى أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بمراكز المحافظة وفقًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضية السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافة سكانية عالية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لمثل هذه الحملات والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن طبقًا للإمكانات المتاحة.









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وأوضح محافظ أسيوط أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة قد بدأت في تنظيم حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بحيث تكون بمراكز (البداري ، أسيوط ، الغنايم ، صدفا ، القوصية) وتمتد حتى الخميس القادم 18مارس الجاري تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع فضلًا عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وذلك عن طريق عقد ندوات تثقيفية وإعلامية وتنظيم الندوات وزيارات منزلية من منزل إلى آخر بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين وبالتعاون مع الجهات الشريكة.

الجدير بالذكر أنه تم عقد امتحان فوري لمحو الأمية بنادي المرأة بوحدة قرقارص وذلك على هامش الحملة وذلك تحت إشراف مشرفة النوادي بالإدارة ايمان سيد ، واعداد مسؤلة النادي سامية قرقارص.



