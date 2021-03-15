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رياضة

البدري يحدد موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتى كينيا وجزر القمر

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:06 م
جهاز منتخب مصر
جهاز منتخب مصر
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عمرو الحلوانى

وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري في اجتماعه اليوم  بمقر اتحاد الكرة الرتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار علي أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولي  المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.


ويعلن  الجهاز الفني أسماء القائمة المحلية عقب انتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة.. للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم ٢٠ مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات.


واستقر الجهاز الفني علي خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفر البعثة إلي كينيا يوم ٢٣ من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة  نيروبي.


حضر الاجتماع مدير المنتخب محمد بركات وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وانيس الشعلالي.

وسبق أن أعلن البدرى وجهازه المعاون قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الكبار التي جاءت على النحو التالي:


محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى، وأحمد حجازى، المعار بصفوف فريق اتحاد جدة السعودى، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا، المحترف بصفوف فريق أولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد، المعار من نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى التركى.

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