نائب الشيوخ: برنامج التمويل العقاري الجديد يساعد الشباب على تكوين مستقبلهم

قال عمرو فهمي ، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، تساهم في انتعاش سوق العقارات وحل جديد لملف العشوائيات في مصر.





وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي يعمل على توفير مظلة حماية للمواطنين من مختلف الاتجاهات، بداية من المنظومة الصحية ثم التعليمية والإسكان والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ودعمهم بقروض تجعلهم قادرون على تملك الوحدات السكنية والعمل على توفير قروض ميسرة تسدد على 30 سنة.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج التمويل العقاري الجديد سيساعد الشباب في تكوين مستقبلهم وتوفير وحدات سكنية ترضي تطلعاتهم ونظرتهم للمستقبل.



