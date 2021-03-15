محافظ الفيوم يفتتح مشروع تطوير كورنيش باغوص .. شاهد

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مشروع تطوير كورنيش باغوص، وأعمال تطوير ميدان الدكتور محمد مراد، كما تفقد سير العمل بمشروع تطوير وميكنة موقف سيارت الأجرة الفيوم / بني سويف بمنطقة الحواتم .





وذلك بحضور أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن مشروع تطوير كورنيش باغوص يشمل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وإنشاء مظلات لجلوس الزوار، وصيانة الأرصفة والبلدورات وعمل انترلوك بطول 200 مترًا، على إجمالي مسطح 4400 مترًا، بتكلفة بلغت مليون جنيه، حيث أشاد المحافظ بالمظهر الحضاري للمنطقة التي تم الانتهاء من تطويرها، موجهًا بتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم، كما وجه "الأنصاري" بتوفير مقاعد خاصة لكبار السن، وتزويد المنطقة بحمامات متنقلة، وأماكن لتقديم الخدمة، فضلًا عن سلال جمع القمامة، للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي والحضاري للكورنيش.





وأضاف، أن المحافظ قام بتفقد ميدان الدكتور محمد مراد أمام كلية الخدمة الاجتماعية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بالجهود الذاتية، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم / بنى سويف"، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون جنيه.

وأوضح "الأنصاري" أن الهدف من تطوير الموقف هو الوصول بموقف السيارات الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة لتصل إلى 17 رصيفًا، وكذلك رفع كفاءة المظلات والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إليكترونيًا، كما يشمل مخطط التطوير أيضًا وضع شاشات للإعلانات داخليًا وخارجيًا، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإليكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آليًا بواقع مدخلين و3 مخارج، وكذلك تفعيل آليات الدفع الإليكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلًا مع الاستغلال الأمثل لها.





وثمّن "الأنصاري" جهود القيادة السياسية في تنفيذ مبادرة تطوير عواصم المدن، والارتقاء بالريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمختلف ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم.









وخلال الجولة، التقى محافظ الفيوم عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم، ووجه بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها.