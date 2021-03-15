رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة مشروعات حياة كريمة

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل ، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس حياة كريمة.
وذلك لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية " حياة كريمة" لتوصيل الكهرباء للمنازل .
وكان طالب مدبولي بضرورة دفع العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والإسراع بمعدلات التنفيذ؛ سعيًا لبدء تشغيل هذه المشروعات وفق الإطار الزمني المخطط لهذه المبادرة.
وكان قد قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بإجراء أول مسح عن خصائص الريف المصري بأسلوب الحصر الشامل عام 2015، ويهدف مسح عام 2020 إلى تحديد التطورات التي طرأت على حالة التنمية في هذه القرى خلال السنوات الخمس السابقة، مشيرة إلى أنه قد شمل المسح 4658 قرية تشمل جميع قرى المحافظات الريفية، لافتة إلى أن المؤشرات عكست ارتفاعا في نسب القرى التي يتوافر بها وحدات صحية، ومدارس بعد توجيه الدولة 19.5 مليار جنيه نتج عنها إنشاء نحو 60 ألف فصل بقرى الريف المصري، وزيادة عدد القرى المغطاة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك نتيجة توجيه الدولة نحو 18 مليار جنيه كاستثمارات حكومية في مشروعات الصرف الصحي بالقرى بطاقة 808 آلاف م3/يوم، وكذلك التطور الإيجابي في خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين.