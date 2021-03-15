رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة مشروعات حياة كريمة









التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل ، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس حياة كريمة.





وذلك لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية " حياة كريمة" لتوصيل الكهرباء للمنازل .





وكان طالب مدبولي بضرورة دفع العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والإسراع بمعدلات التنفيذ؛ سعيًا لبدء تشغيل هذه المشروعات وفق الإطار الزمني المخطط لهذه المبادرة.



