تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الكونغو

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي الذي عقد اليوم، عن ارتداء فريق الأهلي زيه التقليدي في مباراة الغد، وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر كاملًا.





ومن المقرر أن يرتدي فريق فيتا كلوب صاحب الأرض زيه التقليدي المكون من القميص الأخضر والشورت الأسود بينما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق.





وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على حضور الفريقين أرض الملعب قبل المباراة بـ٩٠ دقيقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا للنظام الطبي المتبع خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.





وعُقد الاجتماع الفني بمقر إقامة طاقم تحكيم مباراة الغد، وحضره من الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق.





ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيتا كلوب في الثالثة عصر غد الثلاثاء على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.



