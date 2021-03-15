حماة الوطن : مبادرة التمويل العقارى الجديدة حافز لتملك المواطنين سكن خاص بهم

اثنى حزب حماة الوطن على المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومطالبة البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية وتخصيص 100 مليار جنيه بفائدة تصل 3% على 30 سنة.





واشار الحزب الى إن مبادرة التمويل العقارى الجديدة لدعم متوسطى ومحدودى الدخل، تعد محفزا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة وايضا محفزا لقطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لإرتباطة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية وبالتإلى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة.





واضاف الحزب ان المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأعوام القليلة الماضية مثلت بارقة أمل في حياة المصريين حيث وصلت المبادرات الصحية الى جميع القرى والنجوع واستفادت منها معظم الأسر في مصر وساهمت في الكشف المبكر عن الأمراض خصوصا المزمنة.





وأشار الى ان مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، من أهم أهدافها التخفيف عن المواطنين بالمراكز الأكثر إحتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعمل المبادرة على التمكين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، فضلا عن حصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.



