أبو سنيدة في الصورة.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد رفض عودته للزمالك

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار رفض المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الطعن المقدم منه، ضد قرار إيقاف مجلس إدارته الصادر من وزارة الشباب والرياضة.





ونشر منصور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، صورة مرسلة له عبر "واتساب" معلقًا عليها: "هذه الرسالة وصلت من الكلب القطري أثناء مرافعة المستشار مرتضى منصور أمام القاضي يوم ١ مارس اول جلسة في الطعن.. لا تعليق علي احكام القضاء وكل الشكر وكل الاحترام والتقدير لمن أصدر هذا الحكم".





وتابع بصورة أخرى: " هذه الرسالة وصلت من الكلب القطري اليوم قبل النطق بالحكم بثلاث ساعات.. لا تعليق علي احكام القضاء وكل الشكر وكل الاحترام والتقدير لمن أصدر هذا الحكم".





وأضاف منصور صورة ثالثة قائلًا: " هذه الرسالة وصلت من الكلب القطري بعد النطق بالحكم حالا وبها اهانه لكل المصريين.. لا تعليق علي احكام القضاء وكل الشكر وكل الاحترام والتقدير لمن أصدر هذا الحكم".



