لمدة 40 يوما.. متطوعون يحجزون أنفسهم داخل كهف بفرنسا.. فيديو

بعد عام واحد على الإغلاق الأول في فرنسا، بدأ 15 امرأة ورجلًا تراوح أعمارهم بين 27 و 50 عاما الأحد تجربة تقضي بأن يعيشوا لمدة 40 يومًا داخل كهف في منطقة أرييج بجنوب غرب فرنسا، منفصلين عن مفهوم الوقت، في إطار اختبار ذي هدف علمي.





وأوضح رئيس البعثة كريستيان كلو أن الهدف يتمثل في دراسة القدرات البشرية على التكيف مع فقدان المعالم المكانية والزمانية، وهي مسألة أثيرت خلال الأزمة الصحية.





وكان هذا المستكشف الفرنسي السويسري الذي أسس معهد التكيف البشري قال "بدا واضحًا أننا، كمجموعة، لم نكن نعرف جيدًا كيفية الاستجابة للتأثيرات التي تسببها التغييرات في ظروف قصوى ومع أسلوب حياة جديد".





فمن دون ساعة ولا هاتف ولا ضوء طبيعي، سيتعين على المجموعة التي تضم سبعة رجال وسبع نساء إضافة إلى كلو نفسه أن يعتادوا على حرارة 12 درجة ورطوبة بدرجة 95 في المائة داخل كهف لومبريف، وأن يولّدوا الكهرباء بواسطة نظام دواسات، ويسحبوا ما يحتاجون إليه من مياه من عمق 45 مترًا.

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها