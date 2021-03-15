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رياضة

أصحاب الهمم.. الخطيب يستجيب لـ عمر أيمن وأحمد مصطفى ويستقبلهما في الأهلي

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أستفبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم الاثنين، عمر أيمن، وأحمد مصطفى، من ‏أصحاب الهمم، والتقط الصور التذكارية معهما بمقر النادي بالجزيرة.‏

واستجاب محمود الخطيب لطلب الثنائي بمقابلتهما، وقام بإهدائهما قميص الأهلي الذي يحمل توقيعه، متمنيا ‏لهما وافر الصحة والعافية.‏

وكان الطفل عمر أيمن، قد نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تمنى فيه مقابلة ‏رئيس الأهلي ومصافحته، وتم تحديد الموعد اليوم الاثنين، موعدا للمقابلة، بعد ساعات قليلة من الفيديو الذي ‏بثه الطفل الموهوب في كرة القدم عبر حسابه الشخصي.‏

وعقب مقابلة الخطيب قام الثنائي عمر أيمن وأحمد مصطفى بجولة داخل النادي، والتقاط ‏الصور التذكارية بجوار دولاب البطولات ومع كأس دوري أبطال إفريقيا، وفي ملعب التتش.‏

وعبر الثنائي عن سعادتهما الكبيرة بمقابلة محمود الخطيب، والتواجد داخل ‏الأهلي نادي القرن وبطل إفريقيا والمتوج ببرونزية مونديال الأندية، وتمنيا أن يحالف الأهلي ‏التوفيق، وأن يتوج بجميع البطولات المقبلة، لاسيما البطولة العاشرة في إفريقيا.‏
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