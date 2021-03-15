أصحاب الهمم.. الخطيب يستجيب لـ عمر أيمن وأحمد مصطفى ويستقبلهما في الأهلي

أستفبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم الاثنين، عمر أيمن، وأحمد مصطفى، من أصحاب الهمم، والتقط الصور التذكارية معهما بمقر النادي بالجزيرة.
واستجاب محمود الخطيب لطلب الثنائي بمقابلتهما، وقام بإهدائهما قميص الأهلي الذي يحمل توقيعه، متمنيا لهما وافر الصحة والعافية.
وكان الطفل عمر أيمن، قد نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تمنى فيه مقابلة رئيس الأهلي ومصافحته، وتم تحديد الموعد اليوم الاثنين، موعدا للمقابلة، بعد ساعات قليلة من الفيديو الذي بثه الطفل الموهوب في كرة القدم عبر حسابه الشخصي.
وعقب مقابلة الخطيب قام الثنائي عمر أيمن وأحمد مصطفى بجولة داخل النادي، والتقاط الصور التذكارية بجوار دولاب البطولات ومع كأس دوري أبطال إفريقيا، وفي ملعب التتش.
وعبر الثنائي عن سعادتهما الكبيرة بمقابلة محمود الخطيب، والتواجد داخل الأهلي نادي القرن وبطل إفريقيا والمتوج ببرونزية مونديال الأندية، وتمنيا أن يحالف الأهلي التوفيق، وأن يتوج بجميع البطولات المقبلة، لاسيما البطولة العاشرة في إفريقيا.