أصحاب الهمم.. الخطيب يستجيب لـ عمر أيمن وأحمد مصطفى ويستقبلهما في الأهلي

أستفبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم الاثنين، عمر أيمن، وأحمد مصطفى، من ‏أصحاب الهمم، والتقط الصور التذكارية معهما بمقر النادي بالجزيرة.‏





واستجاب محمود الخطيب لطلب الثنائي بمقابلتهما، وقام بإهدائهما قميص الأهلي الذي يحمل توقيعه، متمنيا ‏لهما وافر الصحة والعافية.‏





وكان الطفل عمر أيمن، قد نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تمنى فيه مقابلة ‏رئيس الأهلي ومصافحته، وتم تحديد الموعد اليوم الاثنين، موعدا للمقابلة، بعد ساعات قليلة من الفيديو الذي ‏بثه الطفل الموهوب في كرة القدم عبر حسابه الشخصي.‏





وعقب مقابلة الخطيب قام الثنائي عمر أيمن وأحمد مصطفى بجولة داخل النادي، والتقاط ‏الصور التذكارية بجوار دولاب البطولات ومع كأس دوري أبطال إفريقيا، وفي ملعب التتش.‏



